奥巴马谴责针对伊尔汗·奥马尔的调查——The Hill

在美国，前总统巴拉克·奥巴马批评了针对明尼苏达州联邦众议员伊尔汗·奥马尔的联邦刑事调查。他在社交媒体平台X上发文称，他认为总统唐纳德·特朗普的政府正在迫害政治对手，并试图剥夺这名女议员的美国公民身份，还可能因其批评总统而将她驱逐出境。

奥巴马表示，美国民主的基本原则之一，是禁止因人们的政治观点或言论而对其进行选择性迫害。据他所说，这正是特朗普政府对奥马尔所做的事。

搜查与文件核查

据The Hill报道，在奥巴马发表声明近一周前，联邦探员搜查了奥马尔在华盛顿的住所，并没收了她的手机。调查人员正在核查奥马尔或其父亲是否在她年幼时的入籍程序中提供了虚假信息。

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特朗普和其他共和党代表此前曾提出可能存在移民欺诈的指控。与此同时，这名来自明尼苏达州的民主党人尚未受到任何指控。奥马尔否认所有说法，并表示自己成为了政治动机迫害的目标。

奥巴马和特朗普的立场

奥巴马也驳斥了针对奥马尔的说法。他表示，出生于索马里的奥马尔12岁时与父亲一同来到美国，并在其父亲入籍后于17岁自动成为美国公民。奥巴马认为，政府依赖一种未经证实的理论，即奥马尔当时已经18岁，因此应当单独提交公民身份申请。

特朗普否认参与这项调查，并向记者表示，此事属于司法部的管辖范围。奥巴马还提及针对纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯和联邦调查局前局长詹姆斯·科米的调查，并称这些是政府迫害对手的例子，这是他的看法。

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