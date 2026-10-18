Експрезидент Обама засудив розслідування щодо Ільхан Омар — The Hill

У США експрезидент Барак Обама розкритикував федеральне кримінальне розслідування щодо представниці Палати представників від Міннесоти Ільхан Омар. У дописі в соцмережі X він заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа, на його думку, переслідує політичних опонентів і прагне позбавити конгресвумен американського громадянства, а також потенційно депортувати її через критику президента.

Обама заявив, що одним з основоположних принципів американської демократії є заборона вибіркового переслідування людей через їхні політичні погляди або висловлювання. За його словами, саме це адміністрація Трампа робить щодо Омар.

Обшук і перевірка документів

Як повідомляє The Hill, майже за тиждень до заяви Обами федеральні агенти провели обшук у вашингтонському помешканні Омар і вилучили її телефон. Слідчі перевіряють, чи подавала Омар або її батько неправдиві відомості під час процедури натуралізації, коли вона була дитиною.

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Звинувачення у можливому імміграційному шахрайстві раніше висували Трамп та інші представники Республіканської партії. Водночас жодних обвинувачень проти демократки з Міннесоти не висунуто. Омар заперечує всі твердження та заявляє, що стала об'єктом політично вмотивованого переслідування.

Позиції Обами і Трампа

Обама також відкинув висунуті щодо Омар твердження. Він заявив, що уродженка Сомалі прибула до США разом із батьком у 12 років і автоматично стала громадянкою країни у 17 років після його натуралізації. На думку Обами, адміністрація спирається на непідтверджену теорію, нібито Омар на той момент уже виповнилося 18 років, тож вона мала б подавати окрему заяву на громадянство.

Трамп заперечив свою причетність до розслідування, заявивши журналістам, що це питання належить до компетенції Міністерства юстиції. Обама також згадав розслідування щодо генеральної прокурорки Нью-Йорка Летиції Джеймс і колишнього директора ФБР Джеймса Комі, назвавши їх прикладами, на його думку, переслідування опонентів адміністрацією.

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