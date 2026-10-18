В США экс-президент Барак Обама раскритиковал федеральное уголовное расследование в отношении представительницы Палаты представителей от Миннесоты Ильхан Омар. В публикации в социальной сети X он заявил, что, по его мнению, администрация президента Дональда Трампа преследует политических оппонентов и стремится лишить конгрессвумен американского гражданства, а также потенциально депортировать ее из-за критики президента.

Обама заявил, что одним из основополагающих принципов американской демократии является запрет на выборочное преследование людей из-за их политических взглядов или высказываний. По его словам, именно это администрация Трампа делает в отношении Омар.

Обыск и проверка документов

Как сообщает The Hill, почти за неделю до заявления Обамы федеральные агенты провели обыск в вашингтонском жилье Омар и изъяли ее телефон. Следователи проверяют, подавала ли Омар или ее отец ложные сведения во время процедуры натурализации, когда она была ребенком.

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Обвинения в возможном иммиграционном мошенничестве ранее выдвигали Трамп и другие представители Республиканской партии. В то же время никаких обвинений против демократки из Миннесоты не выдвинуто. Омар отрицает все утверждения и заявляет, что стала объектом политически мотивированного преследования.

Позиции Обамы и Трампа

Обама также отверг выдвинутые в отношении Омар утверждения. Он заявил, что уроженка Сомали Омар прибыла в США вместе с отцом в 12 лет и автоматически стала гражданкой страны в 17 лет после его натурализации. По мнению Обамы, администрация опирается на неподтвержденную теорию, согласно которой Омар к тому времени уже исполнилось 18 лет, поэтому она должна была подавать отдельное заявление на гражданство.

Трамп отрицал свою причастность к расследованию, заявив журналистам, что этот вопрос относится к компетенции Министерства юстиции. Обама также упомянул расследования в отношении генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и бывшего директора ФБР Джеймса Коми, назвав их, по его мнению, примерами преследования администрацией оппонентов.

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