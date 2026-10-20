Łotewskie narodowe linie lotnicze airBaltic w najbliższym czasie spodziewają się masowych zwolnień personelu. Przewodniczący zarządu spółki Andrejs Martinovs nazwał to najtrudniejszym etapem, który przewoźnik ma jeszcze przed sobą, informuje LSM English.

Liczby zwolnień nie podano

Martinovs nie sprecyzował, ilu pracowników może zostać zwolnionych. Jak powiedział, sytuacja zmienia się codziennie, ponieważ część pracowników sama składa wypowiedzenia w związku z przejściem do innej pracy lub zmianą okoliczności życiowych.

Jednocześnie nie ma masowego odpływu pracowników z firmy. airBaltic liczyła na zmniejszenie potrzeby zwolnień dzięki przejściu znacznej liczby pracowników na pracę w niepełnym wymiarze lub na 85% etatu, jednak nie udało się zrealizować tego planu.

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Redukcja floty i restrukturyzacja

Pracownicy mogą dobrowolnie złożyć wniosek o zmniejszenie obciążenia pracą, po czym firma rozpatrzy każdy przypadek indywidualnie. Wcześniej strony miały także możliwość zawarcia układu zbiorowego, jednak nie osiągnęły porozumienia.

Firma zmniejsza swoją flotę i planuje mieć 36 samolotów do końca roku. Jednocześnie do 2030 roku airBaltic zamierza stopniowo zwiększyć liczbę statków powietrznych do 40. Linie lotnicze rozpoczęły także w USA proces restrukturyzacji finansowej w ramach procedury Chapter 11, aby zreorganizować zobowiązania finansowe i pozyskać nowe finansowanie.

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