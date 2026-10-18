Nigeryjska Narodowa Agencja Egzekwowania Prawa Narkotykowego (NDLEA) poinformowała o przejęciu 8 725 kilogramów sproszkowanego tramadolu w porcie Apapa w Lagos. Ładunek przybył z Indii i został zgłoszony jako skrobia kukurydziana, jednak analiza laboratoryjna potwierdziła, że 349 worków zawierało chlorowodorek tramadolu, podaje Premium Times Nigeria.

Według szacunków NDLEA wartość partii przekracza 6,98 mld nair. Dyrektor agencji ds. mediów i rzecznictwa Femi Babafemi oświadczył również, że w porcie Tin Can przejęto 55 kilogramów marihuany odmiany Canadian Loud. Substancję, wycenioną na 165 mln nair, znaleziono w samochodzie Toyota Sienna w 40-stopowym kontenerze, według agencji.

Operacje w Lagos

W rejonie Idumota funkcjonariusze NDLEA przeprowadzili nalot na sklep i zatrzymali Elizabeth Chiderę Kalu. Według agencji przejęto tam 10 600 ampułek diazepamu oraz 6 500 tabletek Molly.

NDLEA poinformowała również o kontroli ciężarówki jadącej z targu Trade Fair przez rejon Iyana-Oba. Miało w niej znajdować się 18 000 tabletek tramadolu o dawce 250 mg, ukrytych w pudełkach oznaczonych jako insektycyd Rambo. Agencja wskazała jako zatrzymanych kierownika załadunku Tajudeena Adeduntana oraz jego pomocnika Aziza Sikiru.

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Przejęcia w innych stanach

W stanie Edo podczas nalotów 15–16 października zatrzymano sześć osób, według NDLEA. Agencja oświadczyła, że u 85-letniej Grace Ehimeki znaleziono 179 kilogramów marihuany, a u 53-letniego Ayo Aigberadiona — 220,8 kilograma.

W stanie Ondo 17 października agencja zniszczyła trzyhektarową plantację marihuany w lesie Okemoro Isinbode Camp. Masę roślin oszacowano na 7 500 kilogramów. Podczas operacji zatrzymano pięć osób i przejęto 1 281 kilogramów marihuany, nasion oraz świeżych łodyg, podała NDLEA. Osobno w rejonie Ameyinti w mieście Owo zatrzymano 53-letniego Okunebe Ndidi; NDLEA oświadczyła, że przejęto od niego 375 kilogramów marihuany.

W stanie Bauchi agencja poinformowała o zatrzymaniu mężczyzny jadącego samochodem z 894 800 pigułkami zidentyfikowanymi jako kapsułki tramadolu i tabletki Exol-5. NDLEA oświadczyła również, że przejęła 265 kilogramów marihuany z porzuconego samochodu. W stanie Kaduna podczas nalotu we wsi Kaimi przejęto 496,5 kilograma marihuany, według agencji.

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