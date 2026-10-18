尼日利亚国家禁毒执法局（NDLEA）报告称，在拉各斯阿帕帕港查获了8,725公斤粉末状曲马多。该批货物从印度运抵，申报为玉米淀粉，但实验室分析证实，349个袋子中装有盐酸曲马多，Premium Times Nigeria报道。

据NDLEA估计，这批货物价值超过69.8亿奈拉。该机构媒体与倡导事务主管费米·巴巴费米还表示，在廷坎港查获了55公斤Canadian Loud品种的大麻。据该机构称，这些价值1.65亿奈拉的物质是在一个40英尺集装箱内的一辆丰田Sienna汽车中发现的。

拉各斯的行动

在伊杜莫塔地区，NDLEA人员突击搜查了一家商店，并拘留了伊丽莎白·奇德拉·卡卢。据该机构称，现场查获10,600支地西泮安瓿和6,500片Molly药片。

NDLEA还报告称，对一辆从Trade Fair市场经由伊亚纳-奥巴地区行驶的卡车进行了检查。据称，车内发现18,000片剂量为250毫克的曲马多药片，藏在标有Rambo杀虫剂的箱子中。该机构称，被拘留者为装卸经理塔朱丁·阿德敦坦及其助手阿齐兹·西基鲁。

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其他州的查获行动

据NDLEA称，在埃多州10月15日至16日的突击行动中，六人被拘留。该机构表示，在85岁的格雷斯·埃希梅基处发现179公斤大麻，在53岁的阿约·艾格贝拉迪翁处发现220.8公斤大麻。

10月17日，在翁多州，该机构摧毁了位于Okemoro Isinbode Camp森林内、面积为3公顷的大麻种植园。这些植物的重量估计为7,500公斤。NDLEA报告称，行动中拘留了五人，并查获1,281公斤大麻、种子和新鲜茎秆。此外，在奥沃市阿梅因蒂地区拘留了53岁的奥库内贝·恩迪迪；NDLEA表示，从其处查获375公斤大麻。

在包奇州，该机构报告称拘留了一名驾车男子，其车内有894,800粒药片，被识别为曲马多胶囊和Exol-5片剂。NDLEA还表示，从一辆被遗弃的汽车中查获265公斤大麻。据该机构称，在卡杜纳州凯米村的一次突击行动中，查获496.5公斤大麻。

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