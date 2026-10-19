埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西10月17日请求议会授权，如果沙特阿拉伯在与也门胡塞武装的对抗中寻求援助，则向其提供军事支持。议会投票被推迟至10月19日和20日会议结束后举行，《The Rio Times》报道。

据该媒体报道，埃及国防委员会此前批准向沙特阿拉伯提供“所有必要且可用形式的支持”。一名未具名的埃及政府消息人士告诉Mada Masr，开罗打算向该王国派遣防御部队，并向红海派遣海军力量。可能提供支持的形式尚未讨论。

穿越海峡的航运

事件发生在吉布提附近。吉布提是位于红海沿岸的国家，其港口服务于埃塞俄比亚。吉布提位于曼德海峡附近，该海峡是苏伊士运河的南部入口。根据国际货币基金组织PortWatch平台的数据，10月5日至11日期间，平均每天有28艘船只通过该海峡。2023年同期为78艘，2025年为34艘。

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世界银行预测，吉布提经济增速将在2026年放缓至5.9%，而2025年预计为6.5%。该行将此归因于地区紧张局势以及红海和霍尔木兹海峡航运中断，这些因素正对吉布提与埃塞俄比亚之间的贸易走廊施加压力。

吉布提以西的紧张局势

吉布提以西的埃塞俄比亚紧张局势仍在持续。提格雷人民解放阵线于9月23日夺取了该地区行政中心默克莱，联邦部队于10月3日进入该市，亚的斯亚贝巴当局于10月16日在当地任命了临时行政机构。美国国务卿马尔科·鲁比奥10月17日表示，埃塞俄比亚和厄立特里亚边境两侧的部队集结可能升级为更广泛的冲突。

吉布提内政部长奥马尔·阿卜迪·赛义德向联合国难民署执行委员会表示，自9月10日以来，已有超过4000名来自也门的难民抵达该国。位于北部港口奥博克附近的马尔卡齐营地有超过9200人。吉布提还设有美国莱蒙尼尔营基地，该基地支持约4000名美国及盟军军事人员和文职雇员。

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