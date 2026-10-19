Prezydent Egiptu Abdel Fattah as-Sisi 17 października zwrócił się do parlamentu o zgodę na wojskowe wsparcie Arabii Saudyjskiej, jeśli zwróci się ona o pomoc w konfrontacji z jemeńskimi Huti. Głosowanie w parlamencie odroczono do zakończenia posiedzeń 19 i 20 października, podaje The Rio Times.

Według publikacji Rada Obrony Narodowej Egiptu wcześniej zatwierdziła udzielenie Arabii Saudyjskiej „wszystkich niezbędnych i dostępnych form wsparcia”. Nienazwane źródło w egipskim rządzie powiedziało Mada Masr, że Kair zamierza wysłać do królestwa siły obronne, a na Morze Czerwone — siły morskie. Format możliwego wsparcia nie został jeszcze omówiony.

Żegluga przez cieśninę

Wydarzenia rozgrywają się w pobliżu Dżibuti, państwa na wybrzeżu Morza Czerwonego, którego porty obsługują Etiopię. Dżibuti leży w pobliżu cieśniny Bab al-Mandab, będącej południowym wejściem do Kanału Sueskiego. Według platformy PortWatch MFW od 5 do 11 października przez cieśninę przepływało średnio 28 statków dziennie. W analogicznym okresie 2023 roku wskaźnik ten wynosił 78 statków, a w 2025 roku — 34.

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Bank Światowy prognozuje spowolnienie wzrostu gospodarki Dżibuti do 5,9% w 2026 roku po oczekiwanych 6,5% w 2025 roku. Bank wiąże to z napięciami regionalnymi i zakłóceniami żeglugi na Morzu Czerwonym oraz w Cieśninie Ormuz, które wywierają presję na korytarz handlowy między Dżibuti a Etiopią.

Napięcia na zachód od Dżibuti

Na zachód od Dżibuti utrzymują się napięcia w Etiopii. Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju 23 września przejął administracyjne centrum regionu, Mekele, 3 października do miasta wkroczyły siły federalne, a 16 października władze w Addis Abebie powołały tam tymczasową administrację. Sekretarz stanu USA Marco Rubio 17 października oświadczył, że koncentracja wojsk po obu stronach granicy Etiopii i Erytrei może przerodzić się w szerszy konflikt.

Minister spraw wewnętrznych Dżibuti Omar Abdi Said poinformował komitet wykonawczy agencji ONZ ds. uchodźców, że od 10 września do kraju przybyło ponad 4 tys. uchodźców z Jemenu. W obozie Markazi w pobliżu północnego portu Obock przebywa ponad 9,2 tys. osób. W Dżibuti znajduje się również amerykańska baza Camp Lemonnier, która wspiera około 4 tys. amerykańskich i sojuszniczych wojskowych oraz pracowników cywilnych.

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