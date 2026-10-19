Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 17 октября попросил парламент разрешить военную поддержку Саудовской Аравии в случае ее обращения за помощью в противостоянии с йеменскими хуситами. Голосование в парламенте отложили до завершения заседаний 19 и 20 октября, сообщает The Rio Times.

По данным издания, Совет национальной обороны Египта до этого одобрил предоставление Саудовской Аравии «всех необходимых и доступных форм поддержки». Неназванный источник в правительстве Египта сообщил Mada Masr, что Каир намерен направить в королевство оборонные силы, а в Красное море — военно-морские силы. Формат возможной поддержки еще не обсуждался.

Судоходство через пролив

События разворачиваются вблизи Джибути — государства на побережье Красного моря, порты которого обслуживают Эфиопию. Джибути расположено рядом с проливом Баб-эль-Мандеб, который является южным входом в Суэцкий канал. По информации платформы МВФ PortWatch, с 5 по 11 октября через пролив в среднем проходило 28 судов в сутки. За аналогичный период 2023 года этот показатель составлял 78 судов, а в 2025 году — 34.

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Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики Джибути до 5,9% в 2026 году после ожидаемых 6,5% в 2025 году. Банк связывает это с региональной напряженностью и перебоями судоходства в Красном море и Ормузском проливе, которые оказывают давление на торговый коридор между Джибути и Эфиопией.

Напряженность к западу от Джибути

К западу от Джибути сохраняется напряженность в Эфиопии. Народный фронт освобождения Тыграя 23 сентября захватил административный центр региона Мэкэле, 3 октября в город вошли федеральные силы, а 16 октября власти в Аддис-Абебе назначили там временную администрацию. Государственный секретарь США Марко Рубио 17 октября заявил, что концентрация войск по обе стороны границы Эфиопии и Эритреи может перерасти в более широкий конфликт.

Министр внутренних дел Джибути Омар Абди Саид сообщил исполнительному комитету агентства ООН по делам беженцев, что с 10 сентября в страну прибыли более 4 тысяч беженцев из Йемена. В лагере Маркази возле северного порта Обок находятся более 9,2 тысячи человек. В Джибути также размещена американская база Кэмп-Лемонье, которая поддерживает около 4 тысяч американских, союзных военнослужащих и гражданских сотрудников.

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