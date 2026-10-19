在波兰波兹南，波兹南总教区以不含增值税4.21亿兹罗提的价格，将马耳他住宅区12公顷土地出售给来自斯凯尔涅维采的JHM Development公司。加上税款后，这笔交易价值约为5.18亿兹罗提。该地块上有近300块土地，其中大多数建有住宅。

提交给梵蒂冈的土地描述

据RMF24报道，出售前，堂区将该不动产转交给总教区，总教区几乎立即将其出售给开发商。根据Gazeta Wyborcza的消息，圣座对该交易的许可，是基于时任波兹南总主教斯坦尼斯瓦夫·贡德茨基的申请而发出的。

据该媒体称，文件中将该土地描述为带有若干建筑物和凉亭的耕地。同时，文件没有提及居民人数、住宅开发规模，以及堂区与居民之间的租赁合同。Gazeta Wyborcza还报道称，1998年，堂区和总教区曾告知波兹南市政府，这里有288块划分出的建有住宅的地块，并争取将该地区认定为住宅开发区。

驱逐与存疑文件

马耳他住宅区的居民确信他们的处境是稳定的。2024年，堂区负责人帕维乌·德斯库尔在一次会议上表示，这些地块不会被出售。交易完成后，驱逐开始：2026年8月和9月，执达员在警方支持下，根据堂区和总教区获得的法院裁决，实施了首批强制驱逐。

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根据Gazeta Wyborcza的数据，198个家庭达成了搬离协议，其中48个家庭搬入市政住房。其他人则获提供属于教会的住所或经济补偿。

总教区没有向记者提供梵蒂冈据以批准出售的文件。总教区经济主管、瓦尔德马尔·哈纳斯神父表示，贡德茨基大主教没有在信函中使用关于若干建筑物和凉亭的表述，该描述来自不动产估价。他还质疑梵蒂冈文件译文的真实性，但未提供原件。

据Gazeta Wyborcza报道，提交给梵蒂冈的文件称，该不动产没有带来收入。与此同时，大波兰租户协会估计，截至2025年，堂区可能从居民处获得了最多400万兹罗提的租金。教会法教授里克·托夫斯向该媒体表示，若遗漏重要信息影响了圣座的决定，这可能成为质疑许可的依据，但并不意味着该文件自动失效。

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