В Познани, Польша, Познанская архиепархия продала 12 гектаров территории Мальтанского поселка компании JHM Development из Скерневице за 421 млн злотых без НДС. После добавления налога стоимость сделки составляет около 518 млн злотых. На этой территории расположено почти 300 участков, большинство из которых застроены жилыми домами.

Описание территории для Ватикана

Как сообщает RMF24, перед продажей приход передал недвижимость архиепархии, которая почти сразу продала ее девелоперу. По данным Gazeta Wyborcza, разрешение Святого Престола на сделку было выдано на основании обращения тогдашнего познанского митрополита, архиепископа Станислава Гондецкого.

По информации издания, в документах землю описали как пахотные угодья с несколькими объектами и беседками. При этом там не упоминались количество жителей, масштабы жилой застройки и договоры аренды между приходом и жителями. Gazeta Wyborcza также сообщила, что в 1998 году приход и архиепархия информировали городские власти Познани о 288 выделенных участках с жилыми домами и добивались признания этой территории зоной жилой застройки.

Выселения и спорные документы

Жители Мальтанского поселка были убеждены, что их ситуация стабильна. В 2024 году настоятель прихода Павел Дескур на встрече заявлял, что участки продавать не будут. После завершения сделки начались выселения: в августе и сентябре 2026 года судебный исполнитель при поддержке полиции провел первые принудительные выселения на основании судебных решений, полученных приходом и архиепархией.

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По данным Gazeta Wyborcza, соглашения о выезде заключили 198 семей, а 48 из них переехали в муниципальное жилье. Другим предлагают помещения, принадлежащие Церкви, или финансовую компенсацию.

Архиепархия не предоставила журналистам документы, на основании которых Ватикан согласовал продажу. Эконом архиепархии священник Вальдемар Ганас заявил, что архиепископ Гондецкий не использовал в переписке формулировку о нескольких объектах и беседках, а это описание происходило из оценки недвижимости. Он также поставил под сомнение подлинность перевода ватиканского документа, не предоставив оригинал.

Согласно данным Gazeta Wyborcza, в документах для Ватикана указывалось, что недвижимость не приносит дохода. В то же время Великопольская ассоциация арендаторов оценила, что до 2025 года приход мог получить от жителей до 4 млн злотых арендных платежей. Профессор канонического права Рик Торфс заявил изданию, что пропуск существенной информации мог бы стать основанием для обжалования разрешения, если бы эти сведения повлияли на решение Святого Престола, но не означал бы автоматической недействительности документа.

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