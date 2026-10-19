W Poznaniu w Polsce Archidiecezja Poznańska sprzedała 12 hektarów terenu osiedla Maltańskiego spółce JHM Development ze Skierniewic za 421 mln zł bez VAT. Po doliczeniu podatku wartość transakcji wynosi około 518 mln zł. Na tym terenie znajduje się niemal 300 działek, z których większość jest zabudowana domami mieszkalnymi.

Opis terenu dla Watykanu

Jak podaje RMF24, przed sprzedażą parafia przekazała nieruchomość archidiecezji, która niemal od razu sprzedała ją deweloperowi. Według Gazety Wyborczej zgoda Stolicy Apostolskiej na transakcję została wydana na podstawie wniosku ówczesnego metropolity poznańskiego, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

Według informacji publikacji w dokumentach ziemię opisano jako grunty orne z kilkoma obiektami i altanami. Jednocześnie nie wspomniano tam o liczbie mieszkańców, skali zabudowy mieszkaniowej ani umowach najmu między parafią a mieszkańcami. Gazeta Wyborcza podała również, że w 1998 roku parafia i archidiecezja poinformowały władze miasta Poznania o 288 wydzielonych działkach z domami mieszkalnymi i zabiegały o uznanie tego terenu za strefę zabudowy mieszkaniowej.

Eksmisje i sporne dokumenty

Mieszkańcy osiedla Maltańskiego byli przekonani, że ich sytuacja jest stabilna. W 2024 roku proboszcz Paweł Deskur podczas spotkania oświadczył, że działki nie zostaną sprzedane. Po sfinalizowaniu transakcji rozpoczęły się eksmisje: w sierpniu i wrześniu 2026 roku komornik, przy wsparciu policji, przeprowadził pierwsze przymusowe eksmisje na podstawie orzeczeń sądowych uzyskanych przez parafię i archidiecezję.

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Według Gazety Wyborczej porozumienia dotyczące wyprowadzki zawarło 198 rodzin, a 48 z nich przeniosło się do mieszkań komunalnych. Innym oferowane są lokale należące do Kościoła lub rekompensata finansowa.

Archidiecezja nie udostępniła dziennikarzom dokumentów, na podstawie których Watykan zatwierdził sprzedaż. Ekonom archidiecezji, ksiądz Waldemar Hanas, oświadczył, że arcybiskup Gądecki nie używał w korespondencji sformułowania o kilku obiektach i altanach, a opis ten pochodził z wyceny nieruchomości. Podważył również autentyczność tłumaczenia watykańskiego dokumentu, nie przedstawiając oryginału.

Według Gazety Wyborczej w dokumentach dla Watykanu wskazano, że nieruchomość nie przynosi dochodu. Jednocześnie Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów oszacowało, że do 2025 roku parafia mogła otrzymać od mieszkańców do 4 mln zł z tytułu czynszów. Profesor prawa kanonicznego Rik Torfs powiedział publikacji, że pominięcie istotnych informacji mogłoby stanowić podstawę do zaskarżenia zgody, gdyby informacje te wpłynęły na decyzję Stolicy Apostolskiej, lecz nie oznaczałoby automatycznej nieważności dokumentu.

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