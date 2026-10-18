Национальное агентство Нигерии по борьбе с наркотиками (NDLEA) сообщило об изъятии в порту Апапа в Лагосе 8 725 килограммов порошкообразного трамадола. Груз прибыл из Индии и был задекларирован как кукурузный крахмал, однако лабораторный анализ подтвердил, что в 349 мешках содержался гидрохлорид трамадола, сообщает Premium Times Nigeria.

По оценке NDLEA, стоимость партии превышает 6,98 млрд найр. Директор агентства по медиа и адвокации Феми Бабафеми также заявил, что в порту Тинкан изъяли 55 килограммов каннабиса сорта Canadian Loud. Вещество, оценённое в 165 млн найр, было найдено в автомобиле Toyota Sienna в 40-футовом контейнере, согласно данным агентства.

Операции в Лагосе

В районе Идумота сотрудники NDLEA провели рейд в магазине и задержали Элизабет Чидеру Калу. По данным агентства, там изъяли 10 600 ампул диазепама и 6 500 таблеток Molly.

NDLEA также сообщило о проверке грузовика, ехавшего от рынка Trade Fair через район Ияна-Оба. В нём якобы нашли 18 000 таблеток трамадола дозировкой 250 мг, спрятанных в коробках с маркировкой инсектицида Rambo. Агентство назвало задержанными менеджера по погрузке Таджудина Адедунтана и его помощника Азиза Сикиру.

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Изъятия в других штатах

В штате Эдо во время рейдов 15–16 октября были задержаны шесть человек, по данным NDLEA. Агентство заявило, что у 85-летней Грейс Эхимеки обнаружили 179 килограммов каннабиса, а у 53-летнего Айо Айгберадиона — 220,8 килограмма.

В штате Ондо 17 октября агентство уничтожило плантацию каннабиса площадью три гектара в лесу Okemoro Isinbode Camp. Вес растений оценили в 7 500 килограммов. В ходе операции были задержаны пять человек и изъяты 1 281 килограмм каннабиса, семена и свежие стебли, сообщило NDLEA. Отдельно в районе Амейинти города Ово был задержан 53-летний Окунебе Ндиди; NDLEA заявило об изъятии у него 375 килограммов каннабиса.

В штате Баучи агентство сообщило о задержании мужчины, ехавшего в автомобиле с 894 800 таблетками, идентифицированными как капсулы трамадола и таблетки Exol-5. NDLEA также заявило об изъятии 265 килограммов каннабиса из брошенного автомобиля. В штате Кадуна во время рейда в деревне Каими изъяли 496,5 килограмма каннабиса, по данным агентства.

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