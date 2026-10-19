Magistrat w Nowym Delhi w Indiach przedłużył o dwa dni okres przetrzymywania dwóch liderów młodzieżowego ruchu Cockroach Janta Party (CJP) — Ashutosha Ranki i Saurava Dasa. Zostali oni zatrzymani 14 października, informuje Dawn.

Przyczyny zatrzymania

Policja oświadczyła, że Das i Ranka zostali zatrzymani z powodu rzekomo wielokrotnych prób zakłócenia porządku publicznego i naruszenia prawa. Według organów ścigania aktywiści przeskoczyli policyjne barykady na Jantar Mantar, dawnym miejscu protestów w centrum stolicy, aby pomachać flagą narodową.

W oświadczeniu policji zaznaczono również, że uwzględniono rzekome próby obu mężczyzn, by za pośrednictwem mediów społecznościowych wzywać innych do podobnych nielegalnych działań. Nagrania telewizyjne pokazały, jak po rozprawie Ranka i Das zostali wywiezieni z komisariatu niebieskim policyjnym furgonem.

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Żądania protestujących

Aktywiści CJP i partie opozycyjne domagają się dymisji głównego komisarza wyborczego Indii. Oskarżają organ wyborczy o manipulowanie listami wyborców na korzyść partii premiera Narendry Modiego. Komisja Wyborcza zaprzeczyła jakimkolwiek nieprawidłowościom.

Ratna Singh, kierowniczka pionu prawnego ruchu, nazwała przedłużenie zatrzymania parodią systemu sprawiedliwości. Jantar Mantar jest od ponad tygodnia zablokowany żółtymi metalowymi barierami i strzeżony przez pracowników ochrony. W ubiegłym tygodniu policja w Delhi poinformowała, że wykluczyła to miejsce z listy dozwolonych miejsc protestów.

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