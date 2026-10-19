Магистрат в Нью-Дели, Индия, продлил на два дня срок содержания под стражей двух лидеров молодежного движения Cockroach Janta Party (CJP) — Ашутоша Ранки и Саурава Даса. Их взяли под стражу 14 октября, сообщает Dawn.

Причины задержания

Полиция заявила, что Даса и Ранку задержали из-за якобы неоднократных попыток нарушить общественный порядок и закон. По версии правоохранителей, активисты перепрыгнули через полицейские баррикады на Джантар-Мантаре, давней протестной площадке в центре столицы, чтобы помахать национальным флагом.

В заявлении полиции также отметили, что учли якобы попытки обоих мужчин призывать других через социальные сети к подобным незаконным действиям. Телевизионные кадры показали, как после слушания Ранку и Даса увезли от полицейского участка в синем полицейском фургоне.

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Требования протестующих

Активисты CJP и оппозиционные партии требуют отставки главного избирательного комиссара Индии. Они обвиняют избирательный орган в манипуляциях со списками избирателей в пользу партии премьер-министра Нарендры Моди. Избирательная комиссия отвергла любые неправомерные действия.

Глава юридического направления движения Ратна Сингх назвала продление содержания под стражей пародией на систему правосудия. Джантар-Мантар уже более недели перекрыт желтыми металлическими барьерами и охраняется сотрудниками службы безопасности. На прошлой неделе полиция Дели сообщила, что исключила это место из списка разрешенных площадок для протестов.

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