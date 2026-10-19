Najwyższy Sąd Wyborczy Brazylii zakazał deputowanemu federalnemu Nikolasowi Ferreirze i influencerowi Pablowi Marçalowi ponownego rozpowszechniania treści, których usunięcie wcześniej nakazały sądy wyborcze. Decyzja przewiduje również wstrzymanie płatnej promocji ich kont w Meta i X do końca dnia drugiej tury wyborów prezydenckich 25 października.

Jak informuje The Rio Times, decyzję 19 października wydał inspektor Najwyższego Sądu Wyborczego Ricardo Villas Bôas Cueva. Zakaz obejmuje materiały identyczne lub zasadniczo podobne do publikacji, których usunięcie nakazano w sześciu wcześniejszych sprawach.

Kary za naruszenia

Za każde naruszenie dla osoby odpowiedzialnej za publikację ustalono karę w wysokości 50 tys. reali. Meta, do której należą Facebook i Instagram, oraz platforma X muszą zablokować płatną promocję obu kont do godz. 23:59 25 października. W przypadku niewykonania wymogu każdej platformie grozi dzienna kara w wysokości 500 tys. reali.

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Jednocześnie decyzja nie zakazuje organicznych, czyli nieodpłatnych, publikacji na tych kontach. Ograniczenia płatnej promocji będą obowiązywać w dniu drugiej tury, w której, według publikacji, zmierzą się prezydent Luiz Inácio Lula da Silva i senator Flávio Bolsonaro.

Pozew koalicji Luli

Decyzję podjęto w ramach dochodzenia wyborczego wszczętego przez koalicję Brasil Pronto pra Mais, która popiera Lulę. W sprawie występują również Flávio Bolsonaro i jego kandydat na wiceprezydenta Alfredo Gaspar. Koalicja twierdzi, że konta Ferreiry i Marçala wykorzystywano do promowania listy wyborczej Bolsonaro poza zarejestrowanymi stronami kampanii.

Ferreira i Marçal mają pięć dni na złożenie odpowiedzi. Meta ma obowiązek przekazać sądowi informacje o kontach w ciągu 24 godzin. Decyzja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez pełny skład Najwyższego Sądu Wyborczego.

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