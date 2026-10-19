Высший избирательный суд Бразилии запретил федеральному депутату Николасу Феррейре и инфлюенсеру Пабло Марсалу повторно распространять контент, который избирательные суды ранее обязали удалить. Решение также предусматривает прекращение платного продвижения их аккаунтов в Meta и X до конца дня второго тура президентских выборов 25 октября.

Как сообщает The Rio Times, решение 19 октября принял инспектор Высшего избирательного суда Рикарду Виллас Боас Куэва. Запрет распространяется на материалы, идентичные или существенно схожие с публикациями, удаление которых было предписано в шести предыдущих делах.

Штрафы за нарушения

За каждое нарушение для лица, ответственного за публикацию, установлен штраф в размере 50 тысяч реалов. Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, и платформа X должны заблокировать платное продвижение двух аккаунтов до 23:59 25 октября. В случае невыполнения требования каждой платформе грозит ежедневный штраф в размере 500 тысяч реалов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время решение не запрещает органические, то есть неоплачиваемые, публикации в этих аккаунтах. Ограничения на платное продвижение будут действовать в день второго тура, в котором, по данным издания, будут соперничать президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару.

Иск коалиции Лулы

Решение принято в рамках избирательного расследования, поданного коалицией Brasil Pronto pra Mais, которая поддерживает Лулу. В деле также фигурируют Флавиу Болсонару и его кандидат в вице-президенты Алфреду Гаспар. Коалиция утверждает, что аккаунты Феррейры и Марсала использовались для продвижения избирательной пары Болсонару за пределами зарегистрированных страниц кампании.

У Феррейры и Марсала есть пять дней для подачи ответа. Meta обязана предоставить суду информацию об аккаунтах в течение 24 часов. Решение ещё должно быть утверждено полным составом Высшего избирательного суда.

Читай нас в