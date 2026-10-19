巴西最高选举法院禁止联邦议员尼古拉斯·费雷拉和网红巴勃罗·马萨尔再次传播此前被选举法院责令删除的内容。该裁决还规定，在10月25日总统选举第二轮投票日结束前，停止在Meta和X上对其账户进行付费推广。

据《The Rio Times》报道，最高选举法院监察官里卡多·维拉斯·博阿斯·奎瓦于10月19日作出该裁决。禁令适用于与六起先前案件中被责令删除的帖文相同或实质相似的材料。

违规罚款

对于每次违规，负责发布的人将被处以5万雷亚尔罚款。拥有Facebook和Instagram的Meta以及X平台必须在10月25日23时59分前屏蔽对这两个账户的付费推广。如不遵守要求，每个平台将面临每日50万雷亚尔的罚款。

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同时，该裁决并未禁止这些账户发布自然流量，即未付费的内容。付费推广限制将在第二轮投票当天继续有效。据该媒体称，总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦和参议员弗拉维奥·博索纳罗将在第二轮中角逐。

卢拉联盟的诉讼

该裁决是在由支持卢拉的Brasil Pronto pra Mais联盟提起的选举调查中作出的。案件还涉及弗拉维奥·博索纳罗及其副总统候选人阿尔弗雷多·加斯帕尔。该联盟称，费雷拉和马萨尔的账户被用于在已注册的竞选页面之外推广博索纳罗的竞选组合。

费雷拉和马萨尔有五天时间提交答复。Meta必须在24小时内向法院提供有关这些账户的信息。该裁决仍须经最高选举法院全体成员批准。

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