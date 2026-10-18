Unia Europejska obiecała przekazać nigeryjskim siłom zbrojnym 20 mln euro pomocy obronnej, aby wzmocnić współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i przeciwdziałać niestabilności w kraju. Poinformowała o tym agencja Anadolu Agency, powołując się na oświadczenie zastępczyni ministra obrony Nigerii Leah Katung-Babatunde.

Pomoc za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

Propozycję omówili w Abudży minister obrony Nigerii Christopher Musa oraz ambasador UE w Nigerii i Wspólnocie Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej Gautier Mignot. Wsparcie ma zostać udzielone w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju.

W listopadzie do Nigerii ma przybyć techniczna delegacja UE, aby uzgodnić mechanizmy udzielenia pomocy. Mignot zwrócił również uwagę na wysiłki nigeryjskich władz na rzecz rozwiązania problemów bezpieczeństwa i zaprosił Musę na spotkanie ministrów obrony w Brukseli jeszcze w tym roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Sytuacja bezpieczeństwa w Nigerii

Musa podziękował UE za wsparcie i oświadczył, że operacje bezpieczeństwa stopniowo przywracają względny spokój w niektórych problematycznych rejonach. Jednocześnie za poważne wyzwania uznał porwania na głównych autostradach oraz ataki na odległe społeczności.

Według ministra Nigeria oczekuje na 10 śmigłowców szturmowych, drony i inny sprzęt wojskowy, aby wzmocnić trwające operacje. Zwrócił również uwagę na ryzyko niestabilności w basenie jeziora Czad, który zapewnia środki do życia ponad 50 mln ludzi. Musa jako priorytet Wielonarodowej Połączonej Grupy Zadaniowej wskazał niedopuszczenie do wykorzystywania przez terrorystów wysp na jeziorze Czad jako baz operacyjnych.

Nigeria od dłuższego czasu przeciwdziała powstańcom na północnym wschodzie kraju, a także bandytyzmowi, porwaniom i przemocy w innych regionach.

Czytaj nas na