ЄС пообіцяв Нігерії €20 млн оборонної допомоги — Anadolu Agency

Європейський Союз пообіцяв надати збройним силам Нігерії 20 млн євро оборонної допомоги для зміцнення безпекової співпраці та протидії нестабільності в країні. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на заяву помічниці міністра оборони Нігерії Леї Катунг-Бабатунде.

Допомога через Європейський фонд миру

Пропозицію обговорили в Абуджі міністр оборони Нігерії Крістофер Муса та посол ЄС у Нігерії й Економічному співтоваристві країн Західної Африки Готьє Міньйо. Підтримку планують надати в межах Європейського фонду миру.

У листопаді до Нігерії має прибути технічна делегація ЄС, щоб узгодити механізми надання допомоги. Міньйо також відзначив зусилля нігерійської влади щодо розв'язання безпекових проблем і запросив Мусу на зустріч міністрів оборони в Брюсселі пізніше цього року.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Безпекова ситуація в Нігерії

Муса подякував ЄС за підтримку та заявив, що безпекові операції поступово повертають відносний спокій у деякі проблемні райони. Водночас він назвав серйозними викликами викрадення людей на головних автомагістралях і напади на віддалені громади.

За словами міністра, Нігерія очікує на 10 ударних гелікоптерів, безпілотники та інше військове обладнання для посилення поточних операцій. Він також звернув увагу на ризики нестабільності в басейні озера Чад, який забезпечує засобами до існування понад 50 млн людей. Пріоритетом Багатонаціональної об'єднаної оперативної групи Муса назвав недопущення використання островів на озері Чад терористами як оперативних баз.

Нігерія протягом тривалого часу протидіє повстанцям на північному сході країни, а також бандитизму, викраденням і насильству в інших регіонах.

Читай нас у