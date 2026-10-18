欧盟承诺向尼日利亚武装部队提供2000万欧元国防援助，以加强安全合作并应对该国的不稳定局势。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引尼日利亚国防部助理部长莉娅·卡通-巴巴通德的声明。

通过欧洲和平基金提供援助

尼日利亚国防部长克里斯托弗·穆萨与欧盟驻尼日利亚及西非国家经济共同体大使戈捷·米尼奥在阿布贾讨论了这一提议。该支持计划通过欧洲和平基金提供。

欧盟技术代表团预计将于11月抵达尼日利亚，以商定提供援助的机制。米尼奥还指出尼日利亚当局为解决安全问题所作的努力，并邀请穆萨参加今年晚些时候在布鲁塞尔举行的国防部长会议。

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尼日利亚的安全局势

穆萨感谢欧盟的支持，并表示安全行动正逐步为一些问题地区恢复相对平静。同时，他称主要高速公路上的绑架事件和对偏远社区的袭击是严峻挑战。

据该部长称，尼日利亚正等待接收10架武装直升机、无人机和其他军事装备，以加强正在进行的行动。他还提请关注乍得湖盆地的不稳定风险，该地区为超过5000万人提供生计。穆萨称，多国联合特遣部队的优先事项是防止恐怖分子将乍得湖岛屿用作行动基地。

尼日利亚长期以来一直在打击该国东北部的叛乱分子，以及其他地区的匪患、绑架和暴力活动。

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