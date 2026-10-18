ЕС пообещал Нигерии €20 млн оборонной помощи — Anadolu Agency
Европейский Союз пообещал предоставить вооружённым силам Нигерии 20 млн евро оборонной помощи для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и противодействия нестабильности в стране. Об этом сообщило Anadolu Agency со ссылкой на заявление помощницы министра обороны Нигерии Леи Катунг-Бабатунде.
Помощь через Европейский фонд мира
Предложение обсудили в Абудже министр обороны Нигерии Кристофер Муса и посол ЕС в Нигерии и Экономическом сообществе стран Западной Африки Готье Миньо. Поддержку планируют предоставить в рамках Европейского фонда мира.
В ноябре в Нигерию должна прибыть техническая делегация ЕС, чтобы согласовать механизмы предоставления помощи. Миньо также отметил усилия нигерийских властей по решению проблем безопасности и пригласил Мусу на встречу министров обороны в Брюсселе позднее в этом году.
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Ситуация с безопасностью в Нигерии
Муса поблагодарил ЕС за поддержку и заявил, что операции по обеспечению безопасности постепенно возвращают относительное спокойствие в некоторые проблемные районы. В то же время он назвал серьёзными вызовами похищения людей на главных автомагистралях и нападения на отдалённые общины.
По словам министра, Нигерия ожидает 10 ударных вертолётов, беспилотники и другое военное оборудование для усиления текущих операций. Он также обратил внимание на риски нестабильности в бассейне озера Чад, который обеспечивает средствами к существованию более 50 млн человек. Приоритетом Многонациональной объединённой оперативной группы Муса назвал недопущение использования террористами островов на озере Чад в качестве оперативных баз.
Нигерия в течение длительного времени противодействует повстанцам на северо-востоке страны, а также бандитизму, похищениям и насилию в других регионах.