Европейский Союз пообещал предоставить вооружённым силам Нигерии 20 млн евро оборонной помощи для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и противодействия нестабильности в стране. Об этом сообщило Anadolu Agency со ссылкой на заявление помощницы министра обороны Нигерии Леи Катунг-Бабатунде.

Помощь через Европейский фонд мира

Предложение обсудили в Абудже министр обороны Нигерии Кристофер Муса и посол ЕС в Нигерии и Экономическом сообществе стран Западной Африки Готье Миньо. Поддержку планируют предоставить в рамках Европейского фонда мира.

В ноябре в Нигерию должна прибыть техническая делегация ЕС, чтобы согласовать механизмы предоставления помощи. Миньо также отметил усилия нигерийских властей по решению проблем безопасности и пригласил Мусу на встречу министров обороны в Брюсселе позднее в этом году.

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Ситуация с безопасностью в Нигерии

Муса поблагодарил ЕС за поддержку и заявил, что операции по обеспечению безопасности постепенно возвращают относительное спокойствие в некоторые проблемные районы. В то же время он назвал серьёзными вызовами похищения людей на главных автомагистралях и нападения на отдалённые общины.

По словам министра, Нигерия ожидает 10 ударных вертолётов, беспилотники и другое военное оборудование для усиления текущих операций. Он также обратил внимание на риски нестабильности в бассейне озера Чад, который обеспечивает средствами к существованию более 50 млн человек. Приоритетом Многонациональной объединённой оперативной группы Муса назвал недопущение использования террористами островов на озере Чад в качестве оперативных баз.

Нигерия в течение длительного времени противодействует повстанцам на северо-востоке страны, а также бандитизму, похищениям и насилию в других регионах.

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