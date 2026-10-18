Япония впервые развернет свои дальнобойные противокорабельные ракеты Type 25 за пределами базы в префектуре Кумамото во время совместных с США учений Keen Sword 27. Маневры начнутся в понедельник и продлятся до 29 октября, сообщает The Japan Times.

Самые масштабные маневры

В учениях примут участие около 45 тысяч военнослужащих Сил самообороны Японии и 12 тысяч американских военных. Это будут крупнейшие двусторонние учения Японии и США, а также первые маневры Keen Sword после создания в марте прошлого года Объединенного оперативного командования Японии.

Пусковые установки Type 25 доставили из лагеря Кенгун в Кумамото в район маневров Онобару, охватывающий территории префектур Нагасаки и Сага. Дальность ракет составляет около 1 тысячи километров. Пуски проводить не будут: военные будут отрабатывать процедуры поражения кораблей в море. По данным местных СМИ, японские и американские военные должны обмениваться данными наведения и совместно отрабатывать процедуры запуска.

Американская система на Йонагуни

США со своей стороны направят на остров Йонагуни в префектуре Окинава экспедиционную систему ВМС и морской пехоты для поражения кораблей — Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Йонагуни расположен примерно в 110 километрах от Тайваня. Оттуда система может поражать значительную часть морских районов к северу и востоку от острова.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Япония также временно перебросит на Йонагуни противокорабельные ракеты Type 88 и зенитные комплексы средней дальности Type 03. Системы Type 88 дополнительно развернут на острове Исигаки, где уже находятся комплексы Type 03 и Type 12.

Участие партнеров

Глава Объединенного штаба Сил самообороны генерал Хироаки Учикyра заявил, что цель Keen Sword — усилить способность союзников совместно реагировать на ситуации «серой зоны» и вооруженные нападения. По его словам, во время учений будут координироваться космические, кибер- и электромагнитные операции. Он подчеркнул, что маневры не направлены против какой-либо конкретной страны.

К Keen Sword присоединятся еще семь стран. Франция, Германия, Нидерланды, Новая Зеландия и Филиппины впервые будут участвовать в качестве стран-партнеров. Американские и японские военные также задействуют конвертопланы Osprey, которые будут выполнять полеты в гражданские аэропорты на островах Мияко и Исигаки.

Читай нас в