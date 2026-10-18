日本将在与美国举行的“利剑27”联合演习期间，首次把其远程Type 25反舰导弹部署至熊本县基地以外。演习将于周一开始，持续至10月29日，《日本时报》报道。

规模最大的演习

约4.5万名日本自卫队人员和1.2万名美军人员将参加演习。这将是日美规模最大的双边演习，也是日本于去年3月成立统合作战司令部以来首次举行“利剑”演习。

Type 25发射装置已从熊本的健军营地运往小野原演习区，该区域覆盖长崎县和佐贺县的部分地区。这些导弹的射程约为1000公里。不会进行发射：军方将演练在海上打击舰艇的程序。据当地媒体报道，日本和美国军方预计将交换制导数据，并联合演练发射程序。

部署在与那国岛的美国系统

美国方面将向冲绳县与那国岛派遣用于打击舰艇的海军-海军陆战队远征舰艇拦截系统（Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System）。与那国岛距离台湾约110公里。该系统从那里可以打击该岛以北和以东的大部分海域。

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日本还将暂时向与那国岛部署Type 88反舰导弹和Type 03中程防空系统。Type 88系统还将部署在石垣岛，那里已部署Type 03和Type 12系统。

伙伴参与

日本自卫队统合幕僚长内仓浩昭上将表示，“利剑”演习的目标是加强盟友共同应对“灰色地带”局势和武装袭击的能力。他表示，演习期间将协调太空、网络和电磁行动。他强调，演习并非针对任何特定国家。

另有七个国家将加入“利剑”演习。法国、德国、荷兰、新西兰和菲律宾将首次作为伙伴国参加。美日军方还将使用“鱼鹰”倾转旋翼机，飞往宫古岛和石垣岛的民用机场。

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