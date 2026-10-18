Japonia po raz pierwszy rozmieści swoje dalekiego zasięgu pociski przeciwokrętowe Type 25 poza bazą w prefekturze Kumamoto podczas wspólnych z USA ćwiczeń Keen Sword 27. Manewry rozpoczną się w poniedziałek i potrwają do 29 października, informuje The Japan Times.

Manewry na największą skalę

W ćwiczeniach weźmie udział około 45 tys. żołnierzy Japońskich Sił Samoobrony oraz 12 tys. amerykańskich wojskowych. Będą to największe dwustronne ćwiczenia Japonii i USA, a także pierwsze manewry Keen Sword od utworzenia w marcu ubiegłego roku Wspólnego Dowództwa Operacyjnego Japonii.

Wyrzutnie Type 25 przetransportowano z obozu Kengun w Kumamoto do obszaru manewrowego Onobaru, obejmującego tereny prefektur Nagasaki i Saga. Zasięg rakiet wynosi około 1 tys. kilometrów. Starty nie będą przeprowadzane: wojskowi będą ćwiczyć procedury rażenia okrętów na morzu. Według lokalnych mediów japońscy i amerykańscy wojskowi mają wymieniać dane naprowadzania i wspólnie ćwiczyć procedury odpalenia.

Amerykański system na Yonaguni

USA ze swojej strony skierują na wyspę Yonaguni w prefekturze Okinawa ekspedycyjny system Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej do zwalczania okrętów — Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Yonaguni leży około 110 kilometrów od Tajwanu. Stamtąd system może razić znaczną część obszarów morskich na północ i wschód od wyspy.

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Japonia tymczasowo przerzuci także na Yonaguni pociski przeciwokrętowe Type 88 i systemy obrony powietrznej średniego zasięgu Type 03. Systemy Type 88 zostaną dodatkowo rozmieszczone na wyspie Ishigaki, gdzie już znajdują się systemy Type 03 i Type 12.

Udział partnerów

Szef Połączonego Sztabu Sił Samoobrony gen. Hiroaki Uchikura oświadczył, że celem Keen Sword jest wzmocnienie zdolności sojuszników do wspólnego reagowania na sytuacje „szarej strefy” i zbrojne ataki. Według niego podczas ćwiczeń będą koordynowane operacje kosmiczne, cybernetyczne i elektromagnetyczne. Podkreślił, że manewry nie są wymierzone w żaden konkretny kraj.

Do Keen Sword dołączy jeszcze siedem państw. Francja, Niemcy, Holandia, Nowa Zelandia i Filipiny po raz pierwszy wezmą udział jako państwa partnerskie. Amerykańscy i japońscy wojskowi wykorzystają również zmiennopłaty Osprey, które będą wykonywać loty do cywilnych lotnisk na wyspach Miyako i Ishigaki.

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