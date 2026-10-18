W Stanach Zjednoczonych wskaźnik poparcia dla pracy prezydenta Donalda Trumpa spadł do 34%, co jest najniższym wynikiem podczas jego drugiej kadencji. Jednocześnie 71% dorosłych Amerykanów uważa, że kraj zmierza w „złym kierunku” — wynika z sondażu NBC News, o którym informuje Anadolu Agency.

Niezadowolenie gospodarcze

Pracy Trumpa nie aprobuje 66% ankietowanych, a 51% respondentów zadeklarowało silną dezaprobatę dla działalności prezydenta — to nowy rekord podczas jego drugiej kadencji. Gospodarkę za najważniejszy problem uznało 31% uczestników sondażu, a 44% podało, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatniego roku.

Kolejne 67% respondentów uznało ceny benzyny za poważny problem. Część ankietowanych stwierdziła, że zmieniła swoje zwykłe zakupy spożywcze lub ograniczyła inne wydatki, aby pokryć podstawowe potrzeby.

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Przewaga demokratów

Wśród zarejestrowanych wyborców 55% opowiedziało się za kontrolą demokratów nad Kongresem, podczas gdy 45% poparłoby republikanów. Wybory połówkowe w USA mają odbyć się 3 listopada.

Politykę Trumpa za szkodliwą dla kraju uznało 58% respondentów; 28% uważa, że pomaga ona państwu. Najniższe oceny prezydent otrzymał w kwestii kosztów życia — 27% — oraz prowadzenia wojny z Iranem — 29%. Jego najlepszym obszarem pozostały imigracja i bezpieczeństwo granic, gdzie jego podejście poparło 43% ankietowanych.

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