В США рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа снизился до 34%, что стало самым низким показателем за его второй срок. В то же время 71% взрослых американцев считают, что страна движется «неверным путем», свидетельствует опрос NBC News, о котором сообщает Anadolu Agency.

Экономическое недовольство

Работу Трампа не одобряют 66% опрошенных, а 51% респондентов заявили о сильном неодобрении деятельности президента — это новый максимум за его второй срок. Экономику назвали важнейшей проблемой 31% участников опроса, а 44% сообщили, что их финансовое положение ухудшилось за последний год.

Еще 67% респондентов назвали цены на бензин серьезной проблемой. Часть опрошенных сказала, что изменила привычные покупки продуктов или сократила другие расходы, чтобы покрывать основные потребности.

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Преимущество демократов

Среди зарегистрированных избирателей 55% отдали предпочтение контролю демократов над Конгрессом, тогда как 45% поддержали бы республиканцев. Промежуточные выборы в США должны состояться 3 ноября.

Политику Трампа вредящей стране назвали 58% респондентов; 28% считают, что она помогает государству. Самые низкие оценки президент получил в вопросах стоимости жизни — 27% — и ведения войны с Ираном — 29%. Лучшим направлением для него остались иммиграция и безопасность границ, где его подход одобрили 43% опрошенных.

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