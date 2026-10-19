Commercial Court Wielkiej Brytanii wydał światowy nakaz zamrożenia aktywów wietnamskiej linii lotniczej VietJet Aviation. Firma FW Aviation Holdings1 Limited próbuje odzyskać od przewoźnika ponad 250 mln USD na podstawie orzeczeń sądowych związanych z leasingiem czterech samolotów Airbus A321, informuje AeroTime.

Spór dotyczący leasingu samolotów

Nakaz sądu jest datowany na 15 października 2026 roku. Sąd uznał, że istnieje realne ryzyko, iż VietJet może wyprowadzić aktywa poza zasięg wierzycieli, podczas gdy FW Aviation próbuje odzyskać środki.

Spór powstał w związku z umowami leasingu czterech Airbusów A321 dostarczonych VietJet w 2018 i 2019 roku w ramach programu Japanese Operating Leases with Call Options. Po rozwiązaniu umów w październiku 2021 roku FW Aviation skierowała sprawę do sądu. W kwietniu 2025 roku VietJet zobowiązano do zapłaty około 181,5 mln USD z tytułu rozwiązania umów i niezapłaconego czynszu leasingowego. Po uwzględnieniu odsetek i kosztów kwota długu później przekroczyła 250 mln USD.

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Pytania dotyczące przeniesienia zamówień

Do grudnia 2022 roku FW Aviation odzyskała i wywiozła wszystkie cztery samoloty. Jednocześnie zwrot samolotów nie uregulował pozostałego długu VietJet. Sąd rozpatrzył również umowy między linią lotniczą a powiązaną z nią Angelica Holding Limited, na mocy których VietJet przekazał tej spółce niemal całą wartość swojego przyszłego portfela zamówień na samoloty według stanu na grudzień 2024 roku.

Sąd zakwestionował, co dokładnie VietJet miał otrzymać w zamian, a sędzia określił oczekiwane płatności jako całkowicie iluzoryczne. Okoliczności te, a także zastrzeżenia dotyczące części dowodów przedstawionych przez VietJet, wpłynęły na decyzję o zamrożeniu aktywów. Jednocześnie nakaz nie oznacza anulowania zamówień linii lotniczej na samoloty.

30 września 2026 roku sąd odrębnie rozpatrzył wniosek FW Aviation o powołanie zarządców w odniesieniu do określonych aktywów VietJet. Sąd uznał taki środek wobec aktywów poza Wietnamem za co do zasady dopuszczalny, lecz pozostawił jego warunki i koszty do dalszego rozpatrzenia.

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