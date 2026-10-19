Суд у Британії заморозив активи VietJet через борг понад $250 млн — AeroTime

Комерційний суд Великої Британії видав всесвітній наказ про заморожування активів в'єтнамської авіакомпанії VietJet Aviation. Компанія FW Aviation Holdings1 Limited намагається стягнути з перевізника понад $250 млн за судовими рішеннями, пов'язаними з лізингом чотирьох літаків Airbus A321, повідомляє AeroTime.

Спір щодо лізингу літаків

Наказ суду датований 15 жовтня 2026 року. Суд дійшов висновку, що існує реальний ризик того, що VietJet може вивести активи з-під досяжності кредиторів, поки FW Aviation намагається повернути кошти.

Спір виник через договори лізингу чотирьох Airbus A321, поставлених VietJet у 2018 і 2019 роках за схемою Japanese Operating Leases with Call Options. Після розірвання угод у жовтні 2021 року FW Aviation звернулася до суду. У квітні 2025 року VietJet зобов'язали виплатити близько $181,5 млн за припинення договорів і несплачену орендну плату. З урахуванням відсотків і витрат сума боргу згодом перевищила $250 млн.

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Питання до передачі замовлень

До грудня 2022 року FW Aviation повернула собі всі чотири літаки та вивезла їх. Водночас повернення літаків не погасило решту боргу VietJet. Суд також розглянув угоди між авіакомпанією та пов'язаною з нею Angelica Holding Limited, за якими VietJet передала цій компанії майже всю вартість свого майбутнього портфеля замовлень на літаки станом на грудень 2024 року.

Суд поставив під сумнів, що саме VietJet мала отримати натомість, а очікувані виплати суддя назвав цілком ілюзорними. Ці обставини, а також зауваження до частини наданих VietJet доказів, вплинули на рішення про заморожування активів. Водночас наказ не означає скасування замовлень авіакомпанії на літаки.

30 вересня 2026 року суд окремо розглядав клопотання FW Aviation про призначення керуючих щодо певних активів VietJet. Суд визнав такий захід щодо активів за межами В'єтнаму прийнятним у принципі, але залишив для подальшого розгляду його умови та витрати.

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