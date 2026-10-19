英国法院因逾2.5亿美元债务冻结VietJet资产 — AeroTime

英国商业法院对越南航空公司VietJet Aviation的资产发布了全球冻结令。FW Aviation Holdings1 Limited正试图根据与租赁四架空客A321飞机相关的法院判决，向该承运人追偿逾2.5亿美元，AeroTime报道。

飞机租赁纠纷

该法院命令的日期为2026年10月15日。法院认为，在FW Aviation试图追回资金期间，存在VietJet可能将资产转移至债权人无法追及范围之外的真实风险。

这起纠纷源于四架空客A321飞机的租赁协议。这些飞机于2018年和2019年根据Japanese Operating Leases with Call Options方案交付给VietJet。协议于2021年10月终止后，FW Aviation向法院提起诉讼。2025年4月，VietJet被责令就协议终止和未支付的租金支付约1.815亿美元。计入利息和费用后，债务金额随后超过2.5亿美元。

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对订单转让的疑问

截至2022年12月，FW Aviation已收回并运走全部四架飞机。同时，返还飞机并未清偿VietJet的剩余债务。法院还审议了该航空公司与其关联公司Angelica Holding Limited之间的协议；根据这些协议，截至2024年12月，VietJet将其未来飞机订单组合几乎全部价值转让给该公司。

法院对VietJet究竟将获得何种对价提出质疑，法官称预期付款完全是虚幻的。这些情况以及对VietJet提交的部分证据的意见，影响了冻结资产的决定。同时，该命令并不意味着取消该航空公司的飞机订单。

2026年9月30日，法院另行审理了FW Aviation关于为VietJet部分资产任命管理人的申请。法院认为，原则上对越南境外资产采取该措施是可以接受的，但将其条件和费用留待进一步审议。

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