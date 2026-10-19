Коммерческий суд Великобритании выдал всемирный приказ о замораживании активов вьетнамской авиакомпании VietJet Aviation. Компания FW Aviation Holdings1 Limited пытается взыскать с перевозчика более $250 млн по судебным решениям, связанным с лизингом четырех самолетов Airbus A321, сообщает AeroTime.

Спор о лизинге самолетов

Приказ суда датирован 15 октября 2026 года. Суд пришел к выводу, что существует реальный риск того, что VietJet может вывести активы из-под досягаемости кредиторов, пока FW Aviation пытается вернуть средства.

Спор возник из-за договоров лизинга четырех Airbus A321, поставленных VietJet в 2018 и 2019 годах по схеме Japanese Operating Leases with Call Options. После расторжения соглашений в октябре 2021 года FW Aviation обратилась в суд. В апреле 2025 года VietJet обязали выплатить около $181,5 млн за прекращение договоров и неоплаченную арендную плату. С учетом процентов и расходов сумма долга впоследствии превысила $250 млн.

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Вопросы к передаче заказов

К декабрю 2022 года FW Aviation вернула себе и вывезла все четыре самолета. В то же время возврат самолетов не погасил оставшийся долг VietJet. Суд также рассмотрел соглашения между авиакомпанией и связанной с ней Angelica Holding Limited, по которым VietJet передала этой компании почти всю стоимость своего будущего портфеля заказов на самолеты по состоянию на декабрь 2024 года.

Суд поставил под сомнение, что именно VietJet должна была получить взамен, а ожидаемые выплаты судья назвал полностью иллюзорными. Эти обстоятельства, а также замечания к части представленных VietJet доказательств повлияли на решение о замораживании активов. В то же время приказ не означает отмену заказов авиакомпании на самолеты.

30 сентября 2026 года суд отдельно рассматривал ходатайство FW Aviation о назначении управляющих в отношении определенных активов VietJet. Суд признал такую меру в отношении активов за пределами Вьетнама приемлемой в принципе, но оставил ее условия и расходы для дальнейшего рассмотрения.

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