W Wielkiej Brytanii policja Humberside prowadzi dochodzenie w sprawie zarzutów dotyczących burmistrza Hull i East Yorkshire, Luke'a Campbella. Jest on oskarżany o to, że rzekomo pokazał pracownicy nagie i seksualizowane zdjęcia samego siebie. Jak informuje The Guardian, policja przesłuchała Campbella z pouczeniem wcześniej w tym miesiącu.

Skarga pracownicy

Zgodnie z dokumentami wewnętrznej procedury rozpatrywania skargi w Połączonej Administracji Hull i East Yorkshire, incydent miał rzekomo miejsce w maju. Starsza pracownica oświadczyła, że Campbell wezwał ją do ekranu komputera i pokazał jej cztery całkowicie nagie i seksualizowane zdjęcia.

Kobieta przekazała, że czuła się zszokowana, zawstydzona i upokorzona. W oświadczeniu nazwała to niepożądanym zachowaniem o charakterze seksualnym, które jej zdaniem naruszyło jej godność i stworzyło upokarzające oraz obraźliwe środowisko pracy.

Około trzech tygodni po domniemanym incydencie pracownicy, która pracowała na kontrakcie, ale zgodziła się na stałe stanowisko, podczas rozmowy w Teams przekazano, że oferta została wycofana. Oświadczyła również, że później została faktycznie zmuszona do odejścia z pracy.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowiska stron

Inny pracownik oświadczył w dokumentach, że widział na laptopie zdjęcie nagiego mężczyzny z tatuażem. Według The Guardian świadek ten słyszał również komentarze na temat tatuażu i widział, jak Campbell rzekomo podniósł koszulę, aby go pokazać.

Rzecznik połączonej administracji potwierdził, że policyjne dochodzenie trwa oraz że instytucja ma odrębne procedury rozpatrywania skarg na urzędników i pracowników. Według publikacji Campbell nie został aresztowany w związku z tymi zarzutami.

Campbell, były olimpijski mistrz boksu, nie odpowiedział na prośby o komentarz. W partii Reform UK oświadczono, że stanowczo zaprzecza zarzutom, określając skargę jako część bezpodstawnego sporu pracowniczego. Była minister Nadine Dorries twierdziła, że chodziło o okładkę magazynu z 2013 roku, na której bokser pozował z nagim torsem. Jednocześnie w zeznaniach złożonych w ramach wewnętrznej skargi wspomniano o kilku zdjęciach i tatuażu, którego nie widać na tej okładce.

Czytaj nas na