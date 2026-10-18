英国调查针对市长坎贝尔的指控——《卫报》

英国亨伯赛德警方正在调查针对赫尔和东约克郡市长卢克·坎贝尔的指控。他被指称涉嫌向一名女员工展示自己的裸体及性化图片。正如《卫报》报道，警方本月早些时候在警诫下问询了坎贝尔。

员工投诉

根据赫尔和东约克郡联合管理局内部投诉处理程序的文件，该事件据称发生在5月。一名高级员工表示，坎贝尔叫她到电脑屏幕前，向她展示了四张完全裸体且性化的图片。

这名女子表示，她感到震惊、尴尬和屈辱。她在声明中称，这属于不受欢迎的性行为，且她认为该行为侵犯了她的尊严，并造成了屈辱和冒犯性的工作环境。

在涉嫌事件发生约三周后，这名原本以合同形式工作、但已同意接受永久职位的员工，在一次Teams通话中被告知该聘用邀请已被撤回。她还表示，随后她实际上被迫离职。

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各方立场

另一名员工在文件中表示，他在一台笔记本电脑上看到了一张带有纹身的裸体男子图片。据《卫报》报道，这名证人还听到了有关该纹身的评论，并看到坎贝尔涉嫌撩起衬衫展示纹身。

联合管理局发言人确认，警方调查仍在进行中，并表示该机构设有单独的程序来处理针对官员和员工的投诉。据该报消息，坎贝尔未因这些指控被逮捕。

曾是奥运会拳击冠军的坎贝尔未回应置评请求。Reform UK党表示，他坚决否认这些指控，并称该投诉是毫无根据的劳动争议的一部分。前部长纳丁·多里斯称，事情涉及2013年一期杂志的封面，拳击手在封面上赤裸上身摆姿势。不过，在内部投诉程序中提交的证词提到多张图片以及一个该封面上看不见的纹身。

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