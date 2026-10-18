В Великобритании полиция Хамберсайда расследует обвинения в отношении мэра Халла и Ист-Йоркшира Люка Кэмпбелла. Его обвиняют в том, что он якобы показал сотруднице обнаженные и сексуализированные изображения самого себя. Как сообщает The Guardian, ранее в этом месяце полиция допросила Кэмпбелла с предупреждением.

Жалоба сотрудницы

Согласно документам внутренней процедуры рассмотрения жалобы в Объединенной администрации Халла и Ист-Йоркшира, инцидент якобы произошел в мае. Старшая сотрудница заявила, что Кэмпбелл позвал ее к экрану компьютера и показал четыре полностью обнаженных и сексуализированных изображения.

Женщина сообщила, что была шокирована, смущена и унижена. В заявлении она назвала это нежелательным поведением сексуального характера, которое, по ее мнению, нарушило ее достоинство и создало унизительную и оскорбительную рабочую среду.

Примерно через три недели после предполагаемого инцидента сотруднице, работавшей по контракту, но согласившейся на постоянную должность, во время звонка в Teams сообщили об отзыве предложения. Она также заявила, что после этого ее фактически вынудили уйти с работы.

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Позиции сторон

Другой сотрудник заявил в документах, что видел на ноутбуке изображение обнаженного мужчины с татуировкой. По данным The Guardian, этот свидетель также слышал комментарии о татуировке и видел, как Кэмпбелл якобы поднял рубашку, чтобы показать ее.

Представитель объединенной администрации подтвердил, что полицейское расследование продолжается и что учреждение имеет отдельные процедуры рассмотрения жалоб на должностных лиц и сотрудников. По информации издания, Кэмпбелла не арестовывали в связи с этими обвинениями.

Кэмпбелл, бывший олимпийский чемпион по боксу, не ответил на запросы о комментарии. В партии Reform UK заявили, что он решительно отвергает обвинения, назвав жалобу частью необоснованного трудового спора. Бывшая министр Надин Доррис утверждала, что речь шла об обложке журнала 2013 года, на которой боксер позировал с обнаженным торсом. В то же время в показаниях, представленных в рамках внутренней жалобы, упоминаются несколько изображений и татуировка, которой не видно на этой обложке.

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