W Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeniesie część wypłat emerytur i rent za listopad oraz grudzień 2026 roku na wcześniejsze terminy z powodu weekendów i dni świątecznych. Jak informuje Interia, niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają dwa przelewy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, jednak nie będzie to dodatkowa wypłata.

Wypłaty za listopad

ZUS realizuje wypłaty w sześciu stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeżeli ustalony termin przypada na święto lub dzień wolny od pracy, środki są wypłacane wcześniej.

1 listopada 2026 roku przypada w niedzielę oraz w Dzień Wszystkich Świętych, dlatego wypłaty wyznaczone na pierwszy dzień miesiąca powinny zostać zrealizowane nie później niż w piątek, 30 października. Zmiana obejmie około miliona wypłat. W ten sposób część emerytów otrzyma w październiku należne środki zarówno za październik, jak i przedterminowo za listopad.

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Kolejne przesunięcie zaplanowano, ponieważ 15 listopada również przypada w niedzielę. Odbiorcy, dla których ten termin jest standardowym dniem wypłaty, powinni otrzymać pieniądze nie później niż 13 listopada. Wypłaty zaplanowane na 6, 10, 20 i 25 listopada zostaną zrealizowane zgodnie ze zwykłym harmonogramem.

Zmiany w grudniu i pod koniec roku

W grudniu wcześniej zostaną wypłacone środki wyznaczone na 6. dzień miesiąca, ponieważ przypada on w niedzielę: przelewy powinny dotrzeć nie później niż 4 grudnia. Wypłaty za 20 grudnia, który również przypada w niedzielę, ZUS zrealizuje nie później niż 18 grudnia.

Środki z terminem wypłaty 25 grudnia, w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, powinny dotrzeć nie później niż 23 grudnia. Jednocześnie wypłaty, które zgodnie z harmonogramem przypadają na 1 stycznia 2027 roku, planuje się zrealizować nie później niż 31 grudnia 2026 roku. W tym przypadku odbiorcy również mogą zobaczyć na koncie dwie wypłaty w jednym miesiącu, przy czym druga będzie już przeznaczona za styczeń.

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