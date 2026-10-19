W Kenii potwierdzono ósmy przypadek Eboli — Jerusalem Post

W Kenii potwierdzono kolejny przypadek Eboli, przez co łączna liczba zakażeń w kraju wzrosła do ośmiu. Poinformował o tym dyrektor generalny ds. zdrowia Patrick Amoth, podaje Jerusalem Post.

Nowy przypadek

Według Amotha w ciągu jednego dnia w kraju przebadano 38 osób, a u jednej z nich wykryto Ebolę. Nowym pacjentem jest 49-letni mężczyzna, który nie pracuje w ochronie zdrowia. Miał gorączkę, ból głowy i bóle mięśni.

Amoth poinformował, że mężczyzna pracował jako opiekun pacjentów i sprzątał naczynia oraz pościel. Według niego prawdopodobnie miał kontakt z pierwszym potwierdzonym przypadkiem Eboli w Kenii.

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Izolacja i rozprzestrzenianie się ogniska

Pierwszy przypadek w Kenii wykryto na początku października u mężczyzny, który przybył do Nairobi z Demokratycznej Republiki Konga. Zmarł on 5 października w szpitalu w Nairobi.

U nowego pacjenta objawy pojawiły się w sobotę, po czym został on odizolowany na kwarantannie i przebadany pod kątem wirusa. Według źródła w ministerstwie zdrowia pozytywny wynik nadszedł w niedzielę. Tymczasem Demokratyczna Republika Konga potwierdziła, że ognisko rozprzestrzeniło się na ósmą prowincję kraju — Ubangi Północne.

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