В Кении подтвердили восьмой случай Эболы — Jerusalem Post

В Кении подтвердили еще один случай Эболы, в результате чего общее число заражений в стране выросло до восьми. Об этом заявил генеральный директор по вопросам здравоохранения Патрик Амот, сообщает Jerusalem Post.

Новый случай

По словам Амота, за день в стране протестировали 38 человек, и у одного из них выявили Эболу. Новым пациентом является 49-летний мужчина, не работающий в сфере здравоохранения. У него были лихорадка, головная боль и боль в мышцах.

Амот сообщил, что мужчина работал помощником по уходу за пациентами и убирал посуду и белье. По его словам, он, вероятно, контактировал с первым подтвержденным случаем Эболы в Кении.

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Изоляция и распространение вспышки

Первый случай в Кении выявили в начале октября у мужчины, прибывшего в Найроби из Демократической Республики Конго. Он умер 5 октября в больнице Найроби.

Новый пациент почувствовал симптомы в субботу, после чего его изолировали на карантине и протестировали на вирус. По данным источника в министерстве здравоохранения, положительный результат поступил в воскресенье. Тем временем Демократическая Республика Конго подтвердила, что вспышка распространилась на восьмую провинцию страны — Северное Убанги.

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