У Кенії підтвердили восьмий випадок Еболи — Jerusalem Post

У Кенії підтвердили ще один випадок Еболи, через що загальна кількість інфекцій у країні зросла до восьми. Про це заявив генеральний директор з питань охорони здоров’я Патрік Амот, повідомляє Jerusalem Post.

Новий випадок

За словами Амота, за день у країні протестували 38 людей, і в одного з них виявили Еболу. Новим пацієнтом є 49-річний чоловік, який не працює у сфері охорони здоров’я. У нього були гарячка, головний біль і біль у м’язах.

Амот повідомив, що чоловік працював доглядальником пацієнтів і прибирав посуд та білизну. За його словами, він, імовірно, зазнав контакту з першим підтвердженим випадком Еболи в Кенії.

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Ізоляція та поширення спалаху

Перший випадок у Кенії виявили на початку жовтня у чоловіка, який прибув до Найробі з Демократичної Республіки Конго. Він помер 5 жовтня в лікарні Найробі.

Новий пацієнт відчув симптоми в суботу, після чого його ізолювали на карантині та протестували на вірус. За даними джерела в міністерстві охорони здоров’я, позитивний результат надійшов у неділю. Тим часом Демократична Республіка Конго підтвердила, що спалах поширився на восьму провінцію країни — Північне Убангі.

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