В Польше Управление социального страхования (ZUS) перенесет часть выплат пенсий и рент за ноябрь и декабрь 2026 года на более ранние даты из-за выходных и праздничных дней. Как сообщает Interia, некоторые получатели получат два перевода в течение одного календарного месяца, однако это не будет дополнительной выплатой.

Выплаты за ноябрь

ZUS проводит выплаты в шесть фиксированных дат: 1-го, 6-го, 10-го, 15-го, 20-го и 25-го числа каждого месяца. Если установленная дата приходится на праздник или нерабочий день, средства выплачиваются раньше.

1 ноября 2026 года приходится на воскресенье и День всех святых, поэтому выплаты, назначенные на первый день месяца, должны быть проведены не позднее пятницы, 30 октября. Изменение затронет около миллиона выплат. Таким образом, часть пенсионеров получит в октябре причитающиеся средства и за октябрь, и досрочно за ноябрь.

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Еще один перенос запланирован из-за того, что 15 ноября также приходится на воскресенье. Получателям, для которых эта дата является стандартным днем выплаты, деньги должны поступить не позднее 13 ноября. Выплаты, запланированные на 6, 10, 20 и 25 ноября, будут проведены по обычному графику.

Изменения в декабре и в конце года

В декабре досрочно выплатят средства, назначенные на 6-е число, поскольку оно приходится на воскресенье: переводы должны поступить не позднее 4 декабря. Выплаты за 20 декабря, которое также является воскресеньем, ZUS проведет не позднее 18 декабря.

Средства с датой выплаты 25 декабря, в первый день Рождества, должны поступить не позднее 23 декабря. В то же время выплаты, которые по графику приходятся на 1 января 2027 года, планируют осуществить не позднее 31 декабря 2026 года. В этом случае получатели также могут увидеть на счете две выплаты за один месяц, причем вторая будет назначена уже за январь.

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