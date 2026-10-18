Министра финансов США возмутили слова Зеленского о Starlink – NBC

Министр финансов США Скотт Бессент категорически опроверг причастность администрации Дональда Трампа к ограничениям работы сетей Starlink и Starshield в Украине.

Выступая сразу после интервью президента Украины Владимира Зеленского, американский чиновник назвал обвинения со стороны украинского лидера ложными и крайне безответственными.

По словам главы Минфина США, ни Дональд Трамп, ни государственный секретарь Марко Рубио не давали никаких указаний относительно замедления или ограничения работы спутниковой связи. Скотт Бессент отметил, что ему неизвестны причины технических сбоев или снижения скорости сети, и призвал украинскую сторону проявлять крайнюю осторожность с подобными публичными заявлениями.

Источник: NBC News.

В программе Meet the Press на телеканале NBC президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что американское правительство направило сигнал об ограничении функционала систем Starlink и Starshield для Украины, после чего компания SpaceX технически реализовала эти ограничения.

В США президент Дональд Трамп заявил, что ни он, ни Илон Маск не несут ответственности за потерю Украиной доступа к Starlink, что повлияло на её военные операции против России, государства-агрессора.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина в настоящее время не имеет доступа к спутниковой системе Starshield, которую используют американские военные. По его словам, Киев просил предоставить доступ к ней, в частности для нанесения ударов вглубь России, но этот вопрос еще обсуждается. Рубио также опроверг, что Вашингтон приказывал ограничить скорость Starlink в Украине

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