波兰社会保险机构（ZUS）将因周末和节假日，把2026年11月和12月的部分养老金和年金发放提前。正如Interia报道，部分领取者将在一个日历月内收到两笔转账，但这并非额外发放。

11月的发放

ZUS每月在六个固定日期发放款项：1日、6日、10日、15日、20日和25日。如果预定日期恰逢节假日或非工作日，资金将提前发放。

2026年11月1日是星期日，也是诸圣节，因此原定于当月第一天发放的款项必须最迟在10月30日星期五完成发放。这一调整将涉及约100万笔发放。因此，部分养老金领取者将在10月收到应得的10月款项，以及提前发放的11月款项。

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由于11月15日同样是星期日，另一次调整也已安排。对以该日期为常规发放日的领取者，款项必须最迟于11月13日到账。原定于11月6日、10日、20日和25日的发放将按正常时间表进行。

12月及年末的变化

12月原定于6日发放的款项将提前支付，因为该日是星期日：转账必须最迟于12月4日到账。对于同样是星期日的12月20日，ZUS将最迟于12月18日完成发放。

发放日期为12月25日、即圣诞节第一天的资金必须最迟于12月23日到账。同时，原计划在2027年1月1日发放的款项预计最迟于2026年12月31日支付。在这种情况下，领取者也可能在一个月内看到两笔款项，其中第二笔已是1月份的款项。

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