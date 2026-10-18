В Чили с 18 по 23 октября ввели превентивный режим чрезвычайной ситуации в семи центральных регионах из-за приближения холодного фронта и прогноза интенсивных осадков. Решение охватывает регионы Кокимбо, Вальпараисо, Столичный регион Сантьяго, О’Хиггинс, Мауле, Ньюбле и Биобио. Об этом сообщает The Rio Times.

Президент Хосе Антонио Каст объявил об этом шаге 17 октября, а в тот же день Министерство внутренних дел опубликовало в официальном издании декрет №1407. Документ подписал министр внутренних дел Клаудио Альварадо Андраде на основании обращения агентства Senapred и метеорологических предупреждений.

Прогноз осадков и риски

Самые сильные дожди ожидаются во вторник, 20 октября, в Кокимбо, Вальпараисо, Сантьяго, О’Хиггинсе и Мауле. Согласно прогнозу, в отдельных районах за короткое время может выпасть до 35 миллиметров осадков, а в долине Сантьяго — от 20 до 30 миллиметров.

Также с понедельника до вечера вторника от Кокимбо до Биобио будут действовать предупреждения о грозах, граде и сильных локальных порывах ветра. В декрете среди возможных последствий непогоды названы подтопления в городах, повышение уровня воды в реках, переполнение каналов, активизация оврагов и оползни грунта.

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Какие полномочия получают власти

Превентивный режим предусмотрен статьей 11 закона №21.364, регулирующего национальную систему реагирования на стихийные бедствия. Он позволяет Министерству внутренних дел по поручению президента объявить превентивную чрезвычайную ситуацию, когда Senapred сообщает о риске возникновения чрезвычайного события.

Согласно декрету, государственные органы могут усилить мониторинг погоды, координацию между учреждениями, проверку критических участков и подготовку персонала и ресурсов. Документ также позволяет применять положения декрета №104 от 1977 года, который содержит постоянные правила реагирования на землетрясения и катастрофы.

Режим не вводит автоматического запрета на поездки, комендантского часа, эвакуации или закрытия дорог и аэропортов. В то же время региональным образовательным органам поручили оценить необходимость приостановки занятий: решения о закрытии школ будут приниматься на местном уровне в зависимости от ситуации.

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