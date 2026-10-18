W Chile od 18 do 23 października wprowadzono prewencyjny stan nadzwyczajny w siedmiu centralnych regionach z powodu zbliżającego się frontu chłodnego i prognozy intensywnych opadów. Decyzja obejmuje regiony Coquimbo, Valparaíso, Region Metropolitalny Santiago, O’Higgins, Maule, Ñuble i Biobío. Poinformował o tym The Rio Times.

Prezydent José Antonio Kast ogłosił tę decyzję 17 października, a tego samego dnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało w oficjalnym dzienniku dekret nr 1407. Dokument podpisał minister spraw wewnętrznych Claudio Alvarado Andrade na podstawie wniosku agencji Senapred i ostrzeżeń meteorologicznych.

Prognoza opadów i zagrożenia

Najsilniejsze opady są oczekiwane we wtorek, 20 października, w Coquimbo, Valparaíso, Santiago, O’Higgins i Maule. Według prognozy w niektórych rejonach w krótkim czasie może spaść do 35 milimetrów opadów, a w dolinie Santiago — od 20 do 30 milimetrów.

Od poniedziałku do wieczora we wtorek od Coquimbo do Biobío będą również obowiązywać ostrzeżenia przed burzami, gradem i silnymi lokalnymi porywami wiatru. W dekrecie wśród możliwych skutków złej pogody wymieniono podtopienia w miastach, wzrost poziomu wody w rzekach, przepełnienie kanałów, aktywność wąwozów i osuwiska gruntu.

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Jakie uprawnienia otrzymują władze

Reżim prewencyjny przewiduje art. 11 ustawy nr 21.364, która reguluje krajowy system reagowania na klęski żywiołowe. Pozwala on Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, na polecenie prezydenta, ogłosić prewencyjny stan nadzwyczajny, gdy Senapred zgłasza ryzyko wystąpienia zdarzenia nadzwyczajnego.

Zgodnie z dekretem organy państwowe mogą wzmocnić monitorowanie pogody, koordynację między instytucjami, kontrolę krytycznych obszarów oraz przygotowanie personelu i zasobów. Dokument pozwala również stosować przepisy dekretu nr 104 z 1977 roku, który zawiera stałe zasady reagowania na trzęsienia ziemi i katastrofy.

Reżim nie wprowadza automatycznego zakazu podróży, godziny policyjnej, ewakuacji ani zamknięcia dróg i lotnisk. Jednocześnie regionalnym organom oświatowym polecono ocenić potrzebę zawieszenia zajęć: decyzje o zamknięciu szkół będą podejmowane na poziomie lokalnym, zależnie od sytuacji.

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