由于冷锋临近及预报将出现强降雨，智利于10月18日至23日在七个中部大区实施预防性紧急状态。该决定涵盖科金博、瓦尔帕莱索、圣地亚哥大都会区、奥伊金斯、马乌莱、纽布莱和比奥比奥大区。据The Rio Times报道。

总统何塞·安东尼奥·卡斯特于10月17日宣布了这项措施，同日内政部在官方公报上发布了第1407号法令。该文件由内政部长克劳迪奥·阿尔瓦拉多·安德拉德根据Senapred机构的请求和气象预警签署。

降雨预报和风险

预计最强降雨将于10月20日星期二出现在科金博、瓦尔帕莱索、圣地亚哥、奥伊金斯和马乌莱。根据预报，部分地区可能在短时间内降下多达35毫米的雨水，圣地亚哥谷地的降雨量则为20至30毫米。

从星期一至星期二晚间，科金博至比奥比奥地区还将发布雷暴、冰雹和强局地阵风预警。法令将城市内涝、河流水位上涨、运河溢流、沟壑活动加剧和土壤滑坡列为恶劣天气可能造成的后果。

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当局获得哪些权限

预防性机制由第21.364号法律第11条规定，该法律规范国家灾害应对系统。该条款允许内政部根据总统指示，在Senapred报告发生紧急事件风险时宣布预防性紧急状态。

根据法令，国家机构可以加强天气监测、机构间协调、关键区域检查以及人员和资源准备。该文件还允许适用1977年第104号法令的规定，其中包含应对地震和灾难的常设规则。

该机制不会自动实施旅行禁令、宵禁、疏散或关闭道路和机场。同时，地区教育部门被要求评估是否需要停课：是否关闭学校将根据情况在地方层面作出决定。

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