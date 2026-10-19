Китай заявил, что задействовал атомные подводные лодки третьего поколения при испытательном запуске межконтинентальной баллистической ракеты в Тихом океане в июле. Это первое официальное подтверждение Пекина использования новейших субмарин для такого запуска, сообщает The Japan Times.

Заявление агентства «Синьхуа»

Государственное агентство «Синьхуа» заявило, что серия атомных подводных лодок «Чанчжэн» достигла третьего поколения и успешно провела испытательный запуск стратегической ракеты с подводной лодки. Сообщение сопровождалось фотографией июльского испытания.

По данным издания, запуск продемонстрировал морскую составляющую ядерной триады Китая и вызвал критику со стороны стран региона, в частности Японии и Австралии. До июля Китай провел в Тихом океане только два публично известных испытания межконтинентальных баллистических ракет, и оба были наземными.

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Тип ракеты не раскрыли

Народно-освободительная армия Китая не назвала тип ракеты или субмарины, использованных в июле. Ранее аналитики предполагали, что запуск могла осуществить подводная лодка типа 094 — атомная субмарина второго поколения, состоящая на службе почти десять лет.

В сети также распространялись непроверенные фотографии подводных лодок, которые аналитики называют ударными субмаринами типа 095 и ракетоносцами типа 096. Пекин официально подтвердил существование только типа 095, однако ранее о его развертывании известно не было. Коммерческие спутниковые снимки также указывают на спуск на воду в этом году двух новых типов субмарин на верфях Цзяннань и Хулудао.

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