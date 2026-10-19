Chiny poinformowały, że podczas testowego odpalenia międzykontynentalnego pocisku balistycznego na Oceanie Spokojnym w lipcu wykorzystały atomowe okręty podwodne trzeciej generacji. Jest to pierwsze oficjalne potwierdzenie Pekinu dotyczące użycia najnowszych okrętów podwodnych do takiego odpalenia, podaje The Japan Times.

Oświadczenie agencji Xinhua

Państwowa agencja Xinhua oświadczyła, że seria atomowych okrętów podwodnych Changzheng osiągnęła trzecią generację i pomyślnie przeprowadziła testowe odpalenie strategicznej rakiety z okrętu podwodnego. Komunikatowi towarzyszyło zdjęcie lipcowego testu.

Według publikacji odpalenie zademonstrowało morski komponent chińskiej triady nuklearnej i wywołało krytykę ze strony państw regionu, w szczególności Japonii i Australii. Przed lipcem Chiny przeprowadziły na Oceanie Spokojnym tylko dwa publicznie znane testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych i oba były naziemne.

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Nie ujawniono typu rakiety

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza nie podała typu rakiety ani okrętu podwodnego użytych w lipcu. Wcześniej analitycy przypuszczali, że odpalenia mógł dokonać okręt podwodny typu 094 — atomowy okręt podwodny drugiej generacji, który pozostaje w służbie od niemal dziesięciu lat.

W sieci krążyły także niezweryfikowane zdjęcia okrętów podwodnych, które analitycy określają jako uderzeniowe okręty podwodne typu 095 oraz okręty rakietowe typu 096. Pekin oficjalnie potwierdził jedynie istnienie typu 095, jednak wcześniej nie było wiadomo o jego rozmieszczeniu. Komercyjne zdjęcia satelitarne również wskazują na wodowanie w tym roku dwóch nowych typów okrętów podwodnych w stoczniach Jiangnan i Huludao.

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