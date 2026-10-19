Китай заявив про запуск ракети з атомного підводного човна — The Japan Times

Китай заявив, що під час випробувального запуску міжконтинентальної балістичної ракети в Тихому океані в липні залучив атомні підводні човни третього покоління. Це перше офіційне підтвердження Пекіна щодо використання новітніх субмарин для такого запуску, повідомляє The Japan Times.

Заява агентства Сіньхуа

Державне агентство Сіньхуа заявило, що серія атомних підводних човнів «Чанчжен» досягла третього покоління та успішно провела тестовий запуск стратегічної ракети з підводного човна. Повідомлення супроводжувалося фотографією липневого випробування.

За даними видання, запуск продемонстрував морську складову ядерної тріади Китаю та викликав критику з боку країн регіону, зокрема Японії й Австралії. До липня Китай провів у Тихому океані лише два публічно відомі випробування міжконтинентальних балістичних ракет, і обидва були наземними.

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Тип ракети не розкрили

Народно-визвольна армія Китаю не назвала тип ракети або субмарини, застосованих у липні. Раніше аналітики припускали, що запуск міг здійснити підводний човен типу 094 — атомна субмарина другого покоління, яка перебуває на службі майже десять років.

У мережі також поширювалися неперевірені фото підводних човнів, які аналітики називають ударними субмаринами типу 095 та ракетоносцями типу 096. Пекін офіційно підтвердив існування лише типу 095, однак раніше не було відомо про його розгортання. Комерційні супутникові знімки також вказують на спуск на воду двох нових типів субмарин цього року на верфях Цзяннань і Хулудао.

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