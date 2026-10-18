Палестинская девушка Миск Хазем аль-Далу погибла в лагере беженцев Магази в центральной части Сектора Газа. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на официальное палестинское агентство WAFA, это произошло в воскресенье. По данным медицинских источников, девушка умерла от ранений, которые получила после того, как израильские военные открыли огонь в направлении палаток для перемещенных палестинцев.

Обстрелы на юге Газы

Отдельно израильская военная техника вела интенсивный огонь в направлении палаток, где находились перемещенные палестинцы, в районе Аль-Маваси в Рафахе на юге Газы. Израильская артиллерия также обстреляла районы к северо-востоку от Хан-Юниса.

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Данные о жертвах

По сообщению агентства, эти обстрелы произошли, несмотря на перемирие, действующее в Газе с 10 октября 2025 года. Anadolu Agency также сообщает о продолжающихся нарушениях этого соглашения Израилем.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала перемирия в результате израильских атак погибли как минимум 1511 палестинцев, еще 5375 получили ранения. Ведомство сообщило в субботу, что с октября 2023 года число погибших в войне Израиля против Газы достигло 74 469 человек, а число раненых — 175 492.

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