Катар в ближайшее время объявит о создании хаба оборонного производства, который будет развивать совместно с региональным партнером и странами Запада, в частности США, Великобританией и Францией. Об этом во время форума Global Security Forum в Дохе заявил министр обороны Катара шейх Сауд бин Абдулрахман Аль Тани.

Сотрудничество с партнерами

Как сообщает The National, Катар стремится усилить собственные оборонные возможности за счет локального производства и инвестиций в оборонные компании. По словам министра, страна хочет обеспечить местную защиту или инвестировать в такие предприятия.

Заявление прозвучало на фоне атак на Катар и другие страны Персидского залива во время войны с Ираном. Издание отмечает, что энергетические объекты и гражданская инфраструктура в регионе получили повреждения. Часть промышленного комплекса Рас-Лаффан в Катаре, который обеспечивает около одной пятой мировых поставок сжиженного природного газа, была разрушена.

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Оборонные расходы региона

Крупнейшие экономики арабского мира также инвестируют в собственные оборонные возможности. В Объединенных Арабских Эмиратах ключевую роль играет Edge Group, а в Саудовской Аравии — Saudi Arabian Military Industries. Основанная в 2019 году Edge Group объединяет более 35 компаний, работающих с технологиями для систем вооружений, киберзащиты и радиоэлектронной борьбы.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира, военные расходы на Ближнем Востоке в 2025 году достигли примерно 218 млрд долларов. Это на 0,1% больше, чем годом ранее, и на 36% больше по сравнению с 2016 годом. Больше всего в регионе в 2025 году потратила Саудовская Аравия — примерно 83,2 млрд долларов.

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