Katar wkrótce ogłosi utworzenie centrum produkcji obronnej, które będzie rozwijał wspólnie z regionalnym partnerem oraz państwami Zachodu, w tym Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Francją. Poinformował o tym minister obrony Kataru, szejk Saoud bin Abdulrahman Al Thani, podczas Global Security Forum w Dosze.

Współpraca z partnerami

Jak informuje The National, Katar dąży do wzmocnienia własnych zdolności obronnych poprzez lokalną produkcję i inwestycje w spółki obronne. Według ministra kraj chce zapewnić lokalną ochronę lub inwestować w takie przedsiębiorstwa.

Oświadczenie padło w związku z atakami na Katar i inne państwa Zatoki Perskiej podczas wojny z Iranem. Publikacja zauważa, że obiekty energetyczne i infrastruktura cywilna w regionie zostały uszkodzone. Część kompleksu przemysłowego Ras Laffan w Katarze, który zapewnia około jednej piątej światowych dostaw skroplonego gazu ziemnego, została zniszczona.

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Wydatki obronne regionu

Największe gospodarki świata arabskiego również inwestują we własne zdolności obronne. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich kluczową rolę odgrywa Edge Group, a w Arabii Saudyjskiej — Saudi Arabian Military Industries. Założona w 2019 roku Edge Group zrzesza ponad 35 firm pracujących nad technologiami dla systemów uzbrojenia, cyberobrony i walki elektronicznej.

Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem wydatki wojskowe na Bliskim Wschodzie w 2025 roku osiągnęły około 218 mld dolarów. To o 0,1% więcej niż rok wcześniej i o 36% więcej niż w 2016 roku. Najwięcej w regionie w 2025 roku wydała Arabia Saudyjska — około 83,2 mld dolarów.

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